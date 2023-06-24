Постпред рф в ООН василий небензя соврал, что дамбу Каховской ГЭС разрушили "ударами HIMARS"

По словам небензи, в разрушении плотины, затоплении территорий и гибели людей виновны "Украина и Запад".

российский дипломат также заявил, что россия "спасла более 2 тысяч человек" и "эвакуировала более шести тысяч из 36 затопленных населенных пунктов".

Более того, небензя утверждал, что кадры эвакуации украинскими спасателями людей с оккупированного левого берега Днепра на самом деле являются "российской эвакуацией".

И якобы именно ВСУ "обстреляли российских спасателей".

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Что еще наврал небензя?

Главную опасность для украинцев представляют не российские обстрелы, а "украинская ПВО", — постпред рф в ООН Василий небензя.

небензя традиционно заявил о том, что россия "атакует только военные склады и объекты энергетической инфраструктуры".

Разрушения же гражданской инфраструктуры якобы является результатом работы ПВО.

Джерело: https://t.me/znua_live/99367

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