Потери РФ на Донбассе: актуальные данные группы ИС

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нести существенные потери. Так, в первую неделю нового года российские оккупанты также, несмотря на «праздничное» затишье, лишились почти десятка террористов из рядов НВФ.

В период с 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 9 человек:

1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 3 в/с, 9 омсп (Новоазовск) 2 в/с,

11 омсп (Донецк) 1 в/с;

2 АК –4 омсбр (Алчевск) 3 в/с.

Источник: sprotyv.info

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