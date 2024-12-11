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Потери русни в Сирии: опубликованы новые данные

Потери русни в Сирии: опубликованы новые данные

россия за время боевых действий в Сирии с 2015-го по 2024 год потеряла как минимум 543 военнослужащих. При этом официально минубийств рф признало гибель в Сирии только 116 военнослужащих.

Большую часть погибших — 346 человек, составили бойцы ЧВК «Вагнера». Кроме этого, 7 офицеров спецназа ФСБ, 15 солдат и офицеров ССО, разведчики 45-й бригады спецназа ВДВ, солдаты и офицеры ГРУ. Кроме того, погибли 20 военных пилотов и штурманов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46957

Новости портала «Весь Харьков»

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