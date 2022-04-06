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Повідомлено про підозру депутату Ізюмської міської ради за фактом державної зради

Повідомлено про підозру депутату Ізюмської міської ради за фактом державної зради

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області заочно повідомлено про підозру депутату VIII скликання Ізюмської міської ради за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, зазначений депутат в умовах воєнного стану перейшов на бік країни-агресора. Він передавав військовослужбовцям РФ відомості про громадян України, які надавали допомогу ЗСУ, брали участь у проведенні АТО/ООС на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо представників правоохоронних органів, територіальної оборони м. Ізюм та членів їх сімей.

У зв’язку з переховуванням депутата від слідства наразі вживаються заходи з дотримання процедури вручення повідомлення про підозру, після чого буде вирішено питання про його затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Харківська обласна прокуратура

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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