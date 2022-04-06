Повідомлено про підозру депутату Ізюмської міської ради за фактом державної зради

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області заочно повідомлено про підозру депутату VIII скликання Ізюмської міської ради за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, зазначений депутат в умовах воєнного стану перейшов на бік країни-агресора. Він передавав військовослужбовцям РФ відомості про громадян України, які надавали допомогу ЗСУ, брали участь у проведенні АТО/ООС на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо представників правоохоронних органів, територіальної оборони м. Ізюм та членів їх сімей.

У зв’язку з переховуванням депутата від слідства наразі вживаються заходи з дотримання процедури вручення повідомлення про підозру, після чого буде вирішено питання про його затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Харківська обласна прокуратура

Источник: telegram

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