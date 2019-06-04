Повідомлено про підозру двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП, які з вогнепальної зброї поцілили у дитину

За процесуального керівництва прокуратури Київської області, 02 червня 2019 року, двом поліцейським повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України, а саме в необережному тяжкому тілесному ушкодженні.

Встановлено, що, вказані працівники патрульної поліції, 31 травня поточного року в м. Переяслав-Хмельницький під час відпочинку вживали спиртні напої. В подальшому домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди. Внаслідок здійснення пострілів поцілили в малолітнього хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику неподалік будинку, де розважались поліцейські. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікувального закладу.

Наразі клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаних посад скеровані до Голосіївського районного суду м. Києва.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

Источник: gp.gov.ua

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