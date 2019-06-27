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Повідомлено про підозру поліцейському у перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві

Повідомлено про підозру поліцейському у перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві

24.06.2019 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України повідомлено про підозру поліцейському взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Управління поліції охорони в Харківській області у перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця, за ч. 2 ст. 365, ст. 118 КК України.

Встановлено, що поліцейський, перебуваючи у приміщенні супермаркету «РОСТ» у місті Харкові, в порушення норм чинного законодавства України та відомчих нормативно-правових актів безпідставно, перевищуючі службові повноваження, утримував Микиту Комара у службовому приміщенні супермаркету, позбавивши останнього можливості вільно пересуватись, чим вийшов за межі наданих йому повноважень.

В подальшому, усвідомлюючи відсутність збройного нападу з боку Микити Комара та необхідності його негайного відвернення, здійснив з табельної вогнепальної зброї прицільний постріл в область спини Комара Микити, від якого останній помер у лікарні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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Темы: гпу

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