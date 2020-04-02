Повідомлено про підозру посадовцю Військової служби правопорядку, якого СБУ викрила на вимаганні грошей з військовослужбовців

Служба безпеки України викрила представника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, причетного до систематичного одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, посадовець налагодив корупційний механізм одержання грошей з військовослужбовців. За різні суми хабарів він «гарантував» військовим сприяння у зарахуванні до складу підрозділів миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання фігурантом 84 тисяч гривень за позитивне вирішення питання щодо відрядження українського військовослужбовця для проходження служби у складі миротворчого контингенту ООН в одній з африканських країн.

Правоохоронці затримали посадовця 31 березня на робочому місці після перерахування на його банківську картку другої частини неправомірної вигоди.

У межах розпочатого кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Планується обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Операція проводилась співробітниками Управління Служби безпеки України у Вінницькій області спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницький, під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.

Источник: ssu.gov.ua

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