Криминал
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"Повезло, что он в них стрелял, а не бил", - Сокуренко о подозреваемом в стрельбе в ночном клубе

Сегодня во время общения с журналистами начальник Главного управления полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко рассказал, что на данный момент правоохранителям известна личность стрелявшая в посетителей ночного клуба. Сегодня ему сообщили подозрение в совершении уголовного производства по статье "хулиганство". В дальнейшем будет решатся вопрос об избрании ему меры пресечения и объявление лица в международный розыск.

Также начальник харьковской полиции прокомментировал информацию, которая появлялась в СМИ, что, якобы, стрелявший - это охранник гражданской супруги мэра Харькова Геннадия Кернеса и бывший "оплотовец":

"Я можу підтвердити, що це високопрофесійний спортсмен. Людина підготовлена. тим в кого він стріляв повезло, що він в них стріляв, а не бив", - ответил Сокуренко. 

Кроме этого, добавил Сокуренко, полиция открыла уголовное производство также против руководства ночного клуба. А именно - это несоблюдение норм карантина, ведь заведение было открыто в час ночи. Хотя решением Харьковского горсовета запрет работы - в связи с усилением карантина - после 23-х часов. 

"Ми вилучили у них сервери чеки. Вилучили ті матеріали, які стосуються цієї ситуації", - рассказал начальник ГУНП Валерий Сокуренко.

Напомним, конфликт произошел в караоке ресторана Panorama в переулке Костюринском, 2 ночью 19 июля. В результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения грудной клетки. По непроверенной информации, раненые "или пограничники или СБУшники"

Агентство Телевидения Новости

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