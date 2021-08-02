Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:24
Просмотров: 71

Позиція СБУ щодо останніх подій навколо екссудді М.Чауса

Позиція СБУ щодо останніх подій навколо екссудді М.Чауса

Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями.

Окремо звертаємо увагу на те, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки.

Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами.

Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: сбу

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ постане перед судом співробітник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ
01.08.2021 09:29    169
За матеріалами СБУ постане перед судом сепаратист, який готував підлітків для служби у «ДНР»
31.07.2021 08:37    197
“Мы доказали, что “Легитимный” и “Резидент” полностью управлялись из Москвы” – начальник харьковской СБУ
31.07.2021 07:23    510
СБУ скерувала обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ до суду
30.07.2021 07:48    243
СБУ нейтралізувала угруповання «смотрящего», яке тероризувало і залякувало жителів Кіровоградщини
29.07.2021 10:11    298
СБУ викрила зловмисників, які розкрадали кошти на закупівлях COVID-обладнання для державних лікарень
29.07.2021 09:37    283
Контррозвідка СБУ затримала агента військової розвідки РФ на Черкащині (ВІДЕО)
29.07.2021 06:59    245
СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник
28.07.2021 08:01    300
Перед судом постануть організатори серії терактів у Києві, яких викрила СБУ
28.07.2021 07:09    220
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів
27.07.2021 09:32    253
Загрузка...
 