Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:35
Просмотров: 80

Працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янщини: викрито колаборантку

Працювала у відділі охорони здоров’я під час окупації Куп’янщини: викрито колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка пішла на співпрацю з представниками зс рф та добровільно обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка формувала списки осіб, які мали потребу в проходженні лікування, займалась розподілом ліків, наданих під виглядом гуманітарної допомоги від рф, та готувала відповіді на звернення, які надходили до відділу.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДКР СБУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 