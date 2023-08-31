Працювала за рублі: жителька Харківщини отримала 6 років позбавлення волі

Служба безпеки зібрала докази вини 46-річної мешканки Харківської області, яку затримали навесні під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами судового розгляду, жінка зайняла посаду «начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності» в незаконному правоохоронному органі окупаційної влади. На цій «посаді» поплічниця окупантів перевіряла, підписувала та готувала усі документи фінансового характеру відповідно до російських форм та зразків.

Також вона постійно намагалась залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови. Жінка особисто займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу.

За це зловмисниця щомісячно одержувала «зарплату» у російських рублях.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області у колабораційній діяльності визнано винною 46-річну жінку (ч. 5 ст. 111-1 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Викриття та розслідування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости