Працював на окупантів та вишукував житло для вояк рф — викрито поплічника рашистів з Чугуївщини

Під час захоплення російськими загарбниками смт Чкаловське Чугуївського району 42-річний місцевий житель вирішив «працевлаштуватись» до окупаційної адміністрації, подавши необхідні документи.

Він розповсюджував серед місцевого населення газети, що пропагували виправдання збройної агресії рф проти України повідомляє прокуратура Харківської області.

Також він збирав інформацію про мешканців селища, їх персональні дані, з’ясовував наявність будинків та квартир, у яких не проживають люди, щоб розселяти туди російських військових.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости