Кримінал
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17.01.2023 16:14
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Працював у так званій «Народній міліції» під керівництвом окупантів: судитимуть колаборанта

Працював у так званій «Народній міліції» під керівництвом окупантів: судитимуть колаборанта

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексслідчого одного з відділень Ізюмського районного управління поліції ГУНП в області за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

За даними слідства, під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції». 

Окупанти довірили колаборанту не так і багато: переважно він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку. 

7 жовтня 2022 року чоловіка було затримано та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.  

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. 

Агентство Телевидения Новости

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