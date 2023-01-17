Працював у так званій «Народній міліції» під керівництвом окупантів: судитимуть колаборанта

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексслідчого одного з відділень Ізюмського районного управління поліції ГУНП в області за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції».

Окупанти довірили колаборанту не так і багато: переважно він охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

7 жовтня 2022 року чоловіка було затримано та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости