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Працівника поліції, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП, взято під варту

Працівника поліції, який підозрюється у скоєнні смертельної ДТП, взято під варту

За принципової позиції Генеральної прокуратури України Запорізьким апеляційним судом 04.07.2019 скасовано ухвалу слідчого судді, якою стосовно працівника поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 192 100 грн.

Постановлено нову ухвалу відповідно до якої відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадуємо, що 18.06.2019 внаслідок ДТП за участю оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, яка сталася на автодорозі «Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч» в Херсонській області, загинуло три особи.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 286 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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Темы: гпу, дтп

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