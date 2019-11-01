Працівниками ГУВБ зруйновано незаконну схему ввезення елітних авто без сплати обов’язкових митних платежів

У ході проведення заходів з протидії корупції в митній сфері працівниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС спільно з військовою прокуратурою Західного регіону України в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за матеріалами підрозділу за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, припинено діяльність незаконної схеми по ввезенню на територію України елітних легкових транспортних засобів іноземної реєстрації під виглядом легального тимчасового ввезення без сплати відповідних митних платежів з метою їх подальшого розбирання та продажу по запчастинах.

Під час проведення заходів встановлено причетність до вказаної схеми посадових осіб Львівської та Чернівецької митниць ДФС, які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби сприяли організатору та виконавцям в незаконному переміщенні елітних автівок на митну територію України, чим завдавали значної шкоди державному бюджету у вигляді ненадходження грошових коштів в якості сплати обов’язкових митних платежів.

У рамках документування злочинної діяльності 28.10.2019 року проведено ряд обшуків та інших слідчих дій, в ході яких до матеріалів кримінального провадження вилучено: грошові кошти в іноземній валюті, чорнові записи з розрахунками, комп’ютерну техніку, документи щодо митного оформлення транспортних засобів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на ім’я нерезидентів, бланки інвойсів та договорів купівлі-продажу автомобілів, акти виконаних робіт, квитанції про сплату грошових коштів, а також два транспортних засоби які є предметом скоєння кримінального правопорушення.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне розслідування, повідомлення винним про підозру та скерування обвинувального акту до суду.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»