Правильная "формула Штайнмаєра" выглядит так

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про необхідність притягти до відповідальності за воєнні злочини в Україні всіх, хто причетний до них, включаючи політичне керівництво Росії.

Як сказав Штайнмаєр в інтерв’ю der Spiegel, президент Росії Володимир Путін і голова російського МЗС Сергій Лавров мають відповісти перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Він наголосив, що покарання мають нести всі військовослужбовці, які вчинили злочини в Україні, ті, хто віддавав їм накази, а також ті, хто несе за це політичну відповідальність – у тому числі Лавров із Путіним. Штайнмаєр згадав про масові вбивства у Бучі під Києвом, сказавши, що кадри звідти «жахливі й нестерпні».

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже почав розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні. Росія, однак, не співпрацює із судом. Речник Путіна Дмитро Пєсков напередодні в інтерв’ю Sky News сказав, що виключає варіант, за якого Путін постав би перед міжнародним трибуналом.

За словами Штайнмайєра, він не міг уявити, що російський президент у своєму «імперському божевіллі» піде на ризик повного політичного, економічного і морального розорення своєї країни.

В останні кілька днів на тлі критики на його адресу президент ФРН, який раніше був міністром закордонних справ, неодноразово виступав із заявами, визнаючи свої помилки в більш ранній політиці щодо Росії. Зокрема, його критикували за підтримку «Північного потоку-2» або компромісну позицію щодо Донбасу.

Раніше з’явилося кілька ініціатив щодо притягнення Путіна до суду у зв’язку з війною в Україні. Петиція, підтримана британськими громадськими діячами, включно з експрем’єрами, набрала в інтернеті близько 2 мільйонів підписів.

7 квітня двоє колишніх урядовців Німеччини подали до федеральної прокуратури документи для відкриття розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних за час вторгнення Росії в Україну, проти російських чиновників, у тому числі президента Володимира Путіна.

Колишня міністерка юстиції Забіне Льойтгойсер-Шнарренбергер і колишній міністр внутрішніх справ Ґерхарт Баум заявили, що хочуть використати німецькі закони, які дозволяють переслідування за серйозні злочини, скоєні за кордоном, щоб притягнути до відповідальності тих, кого вони вважають винними у звірствах в Україні.

Російська влада заперечує, що російські військові вчиняють злочини в Україні, називаючи повідомлення про них фейками або покладаючи відповідальність на Україну.

Источник: radiosvoboda.org

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