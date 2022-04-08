Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:35
Просмотров: 90

Правильная "формула Штайнмаєра" выглядит так

Правильная формула Штайнмаєра выглядит так

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про необхідність притягти до відповідальності за воєнні злочини в Україні всіх, хто причетний до них, включаючи політичне керівництво Росії.

Як сказав Штайнмаєр в інтерв’ю der Spiegel, президент Росії Володимир Путін і голова російського МЗС Сергій Лавров мають відповісти перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Він наголосив, що покарання мають нести всі військовослужбовці, які вчинили злочини в Україні, ті, хто віддавав їм накази, а також ті, хто несе за це політичну відповідальність – у тому числі Лавров із Путіним. Штайнмаєр згадав про масові вбивства у Бучі під Києвом, сказавши, що кадри звідти «жахливі й нестерпні».

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже почав розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні. Росія, однак, не співпрацює із судом. Речник Путіна Дмитро Пєсков напередодні в інтерв’ю Sky News сказав, що виключає варіант, за якого Путін постав би перед міжнародним трибуналом.

За словами Штайнмайєра, він не міг уявити, що російський президент у своєму «імперському божевіллі» піде на ризик повного політичного, економічного і морального розорення своєї країни.

В останні кілька днів на тлі критики на його адресу президент ФРН, який раніше був міністром закордонних справ, неодноразово виступав із заявами, визнаючи свої помилки в більш ранній політиці щодо Росії. Зокрема, його критикували за підтримку «Північного потоку-2» або компромісну позицію щодо Донбасу.

Раніше з’явилося кілька ініціатив щодо притягнення Путіна до суду у зв’язку з війною в Україні. Петиція, підтримана британськими громадськими діячами, включно з експрем’єрами, набрала в інтернеті близько 2 мільйонів підписів.

7 квітня двоє колишніх урядовців Німеччини подали до федеральної прокуратури документи для відкриття розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних за час вторгнення Росії в Україну, проти російських чиновників, у тому числі президента Володимира Путіна.

Колишня міністерка юстиції Забіне Льойтгойсер-Шнарренбергер і колишній міністр внутрішніх справ Ґерхарт Баум заявили, що хочуть використати німецькі закони, які дозволяють переслідування за серйозні злочини, скоєні за кордоном, щоб притягнути до відповідальності тих, кого вони вважають винними у звірствах в Україні.

Російська влада заперечує, що російські військові вчиняють злочини в Україні, називаючи повідомлення про них фейками або покладаючи відповідальність на Україну.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 08.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:40    83
Ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі через війну в Україні – FAO
Сегодня 18:25    77
Каждый раз, когда вы говорите о «великом русском...»
Сегодня 18:06    117
Важливо називати росіян росіянами, а путіна – путіним
Сегодня 17:56    137
Ху*ло начал искать виновных в разгроме орков в Украине
Сегодня 17:20    231
Річна інфляція в Україні прискорилася до 13,7%
Сегодня 17:12    96
Пентагон опубликовал количество поставок в Украину с начала войны с РФ
Сегодня 16:54    118
Російські військові влаштували катівню у селі на Ізюмщині
Сегодня 14:30    246
Зеленский сегодня выступил с обращением к правительству Финляндии
Сегодня 14:20    182
Российская пропаганда открещивается бездарными фейками от удара по Краматорску
Сегодня 12:53    297
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 