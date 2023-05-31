Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через кордон

У рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 332 КК України правоохоронці затримали на околиці міста Мукачево двох фігурантів справи під час безпосереднього вчинення ними правопорушення. Чоловік та його пособниця за грошову винагороду у розмірі 7000 доларів США доправили до кордону з Угорщиною клієнта. Останній був затриманий в адміністративному порядку.

Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за п’ятьма адресами проживання фігурантів кримінального провадження, у ході яких вилучили грошові кошти, флеш-носії, чорнові записи, банківські карти, кастет, ніж, мобільні телефони, печатки ФОП та інші документи.

Заходи проводили спільно зі співробітниками Нацполіції, Служби безпеки України, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Агентство Телевидения Новости