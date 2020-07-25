Правоохоронці шукають чоловіка, який пограбував у Харкові відділення “Укрпошти” (ВІДЕО)

У Харкові чоловік пограбував відділення “Укрпошти”.

Проспект Льва Ландау, 36. За цією адресою розташоване відділення “Укрпошти”. Ввечері до приміщення зайшов чоловік та сказав двом співробітницям, аби ті відкрили сейф. За попередніми даними поліції, всередині тайника було 30 тисяч гривень.

Кирило Щербинський, начальник Немишлянського відділу поліції

При собі у нього був гумовий кийок, яким він погрожував цим співробітникам. Після того, як йому передали гроші, він завів їх до кімнати, зв’язав їм руки скотчем та рот. Після чого закрив у цій кімнаті та пішов.

Світлана працює листоношею на “Укрпошті” більше 30 років. Каже: у момент пограбування її на місці не було.

Світлана, листоноша

Я развозила заказные письма по организациям. Меня здесь не было. Я выполняла свою работу. Вот я пришла, все на улице. Полиция. И все.

Представники “Укрпошти” розповідають: співробітниці не постраждали. У подальшому планують покращити у цьому відділенні заходи безпеки.

Олександр Винокуров, начальник відділу поштової безпеки Харківської дирекції “Укрпошти”

Будемо наполягати на тому, що тут буде і кнопка тривожної сигналізації, і будуть відповідні договори на реагування відповідних структур. Або поліції, або якихось приватних комерційних структур.

У поліції розповіли, як виглядав грабіжник за описом співробітниць.

Кирило Щербинський, начальник Немишлянського відділу поліції

Ростом близько 190 сантиметрів, високий. Був одягнутий у чорну балаклаву, яка закривала обличчя. Було видно тільки очі. Та накидка, як дождевик синього чи фіолетового кольору і спортивні штани.

Правоохоронці встановлюють особу злочинця. Йому загрожуватиме до 12 років позбавлення волі за статтею “розбійний напад, скоєний із проникненням до приміщення”.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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