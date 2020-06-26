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Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками СБУ задокументовано протиправну схему привласнення державних коштів шляхом надання фіктивних послуг з утилізації відходів, в тому числі небезпечних, що завдало істотної шкоди державному бюджету України та навколишньому природному середовищу (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, учасники схеми з використанням підконтрольних підприємств з 2017 року здійснювали фіктивну фінансово-господарську діяльність з утилізації небезпечних відходів за державні кошти, не маючи відповідних потужностей, персоналу, транспорту та інших умов. Небезпечні відходи у великих кількостях утилізувалися в незаконний спосіб шляхом скидання без переробки, що завдало непоправної шкоди навколишньому природному середовищу України. Крім того, ряд підприємств здійснювали видалення небезпечних медвідходів лікувальних установ, у тому числі, пов’язаних із СОVID-19.

При цьому, за даними правоохоронців, учасники протиправної схеми спільно з посадовими особами державних та комунальних підприємств з метою обготівкування мільйонних сум використовували послуги «конвертаційного центру» та в подальшому розподіляли незаконно отримані кошти між собою.

Правоохоронці провели обшуки в Києві та Одесі в офісних і виробничих приміщеннях, помешканнях учасників схеми та представників «конвертцентру». Вилучено документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, печатки, кліше директорів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти. Також підтверджено зв'язок ділків із замовниками «конвертаційних» послуг та їх «фіктивними» товариствами, задіяними у протиправних фінансових оборудках.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків та встановлення збитків державі і навколишньому природному середовищу.

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів через фіктивні послуги з утилізації небезпечних відходів

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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