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Правоохранители готовы допросить Кернеса по заказным убийствам Димента и Аксельрода

Правоохранители готовы допросить Кернеса по заказным убийствам Димента и Аксельрода

В ГУ НП в Харьковской области признали, что  в расследовании самих громких «висяков»  - заказных убийствах Эдуарда Аксельрода и Юрия Димента, а также покушении на мэра Харькова Геннадия Кернеса они пока не продвинулись и имена подозреваемых назвать не могут.

Но в то же время отметили, что если у Геннадия Кернеса есть новые показания, а он неоднократно отмечал в СМИ, что дело толком не расследуют и с ним не общаются, его готовы опросить еще раз.

Агентство Телевидения Новости

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