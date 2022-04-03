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Правозащитники заявили о доказательствах военных преступлений в Буче

Правозащитники заявили о доказательствах военных преступлений в Буче

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что собрала доказательства военных преступлений в городе Буча под Киевом, где в субботу были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, пишет Wall Street Journal. Оттуда недавно были выведены российские войска, поскольку Москва перенесла свои военные операции на восток Украины, напоминает издание.

В частности, правозащитники интервьюировали женщину, которая была свидетелем того, как российские военные окружили группу из пятерых мужчин и убили одного из них выстрелом в затылок, сообщает Wall Street Journal.

"Мы зафиксировали бесспорный случай казни российскими военными в Буче 4 марта", - заявила представитель Human Rights Watch.

Обвинения в военных преступлениях выдвигались в последние недели в адрес России президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями Украины - по их словам, Россия решила нанести удар по гражданскому населению, поскольку ее военное наступление столкнулось с жестким сопротивлением Украины, пишет издание. Москва отвергала обвинения в военных преступлениях, в том числе обвинения в том, что ее целью могут быть мирные жители.

В Буче - городе на северо-западе от Киева - в последние недели шли ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. В субботу местные жители вырыли братские могилы и похоронили множество погибших. Их число местные власти оценили почти в 300 человек.

Советник Зеленского Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" фотографию, на которой видны тела трех мужчин, которых, по его утверждению, застрелили российские военные. У одного были связаны руки. "Эти люди не служили в армии. У них не было оружия. Они не представляли никакой угрозы", - написал он.

Минобороны России не комментировало обвинения в адрес военных, связанные с Бучей. В министерстве обороны Украины в субботу заявили, что российские войска окончательно покинули Киевскую область.

В условиях войны Би-би-си не всегда может оперативно подтвердить информацию, которую сообщают официальные лица.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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