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Предприниматель выдала 2 га леса за сельскохозяйственные земли

Предприниматель выдала 2 га леса за сельскохозяйственные земли

За злоупотребление служебным положением и служебный подлог женщина-предприниматель может на 6 лет сесть в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба харьковской прокуратуры. 

Как рассказал руководитель Харьковской прокуратуры №6  Андрей Яковлев, подозреваемая занималась разработкой технической документации на земельные участки. В 2010 году она по заказу мужчины должна была разработать проект землеустройства по отводу земли площадью 2 га для ведения личного сельского хозяйства. При этом, землеустроитель не вышла на месторасположение участка, как того требует закон,но внесла в документы ложные сведения о принадлежности земель к сельскохозяйственным. На основании этого мужчина получил участок в собственность для сельского хозяйства.

Однако, в частные руки на самом деле перешли земли лесного фонда - там растут многолетние деревья лиственных пород. Учитывая целевое назначение, по закону участок не мог перейти в частную собственность. Кроме того, сейчас на рассмотрении суда иск прокуратуры об отмене права собственности на участок и возвращении земли государству.

Агентство Телевидения Новости

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