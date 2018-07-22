Преемника «Моторолы» заказал российский куратор. АУДИО

В начале июня в оккупированном Донецке произошло резонансное ДТП, в результате которого погибла девушка, а мужчина, управлявший мотоциклом, получил тяжелые травмы. Происшествие было знаменательно тем, что тем самым пострадавшим является нынешний командир подразделения «Спарта» и преемник покойного «Моторолы» - Жога Владимир Артемович с позывным «Воха».

По следам ДТП появилось немало версий о том, что оно могло быть неслучайным, особенно, если вспомнить участь предшественника «Вохи». В пользу такого предположения говорит и информация, которую получила группа Информационное сопротивление, а именно, записи двух телефонных разговоров, полученных от близкого окружения одного из абонентов. На первой записи какой-то человек предупреждает «Воху», что на него готовиться покушение и что заказчиком выступает некий Артур (как звучит в разговоре русский военный).

По словам информатора, «заказчик» был «явно при деньгах, и торговаться особо не стал». ОН утверждает, что сумма составляет «25 зеленых», вероятнее всего, речь идет о 25 тысячах долларов.

Второй разговор оказался еще интереснее, так как в нем звучит доклад Артуру, о проделанной работе и про вознаграждение за нее. Исполнитель утверждает, что «отработал красиво», и «Воха», хоть и остался жив, останется инвалидом. Впрочем, заказчик остался недоволен, что «объект» таки выжил, и заявил, что «вторую часть денег» исполнителю по этой причине платить не собирается. Не помогли и угрозы

Получается, что авария далеко не случайность…Кто же этот Артур, и как ему мог насолить «Воха», что он решил лишить его жизни? Как выяснилось, Артур, это действительно русский кадровый военный с фамилией Кунгуров и позывным «Горностай», который некоторое время пребывал в «Спарте» на должности советника. По информации нашего источника, у «Горностая» и «Вохи» сложились крайне натянутые отношения, так как «Горностай» постоянно указывал «Вохе» на номинальность занимаемой им должности, и что в принципе человек такого возраста не имеет права быть комбатом. В ходе словесных перепалок неоднократно звучали и угрозы жизни друг друга…

Также, по информации из достоверных источников в «органах днр», удалось выяснить, что экспертиза выявила техническую неисправность мотоцикла, из-за которой и произошло ДТП, однако, по странному стечению обстоятельств результаты этой экспертизы изъяты из дела. Замалчивается и информация о состоянии пострадавшего, в первые дни стало известно, что он «борется за жизнь», однако, в дальнейшем медикам запретили распространяться на эту тему.

Таковы факты, которые говорят в пользу версии о неслучайности ДТП, произошедшего в оккупированном Донецке в первых числах июня. Почему скрываются результаты экспертиз, что это было, бытовая неприязнь, битва двух характеров или же попытка российских спецслужб приструнить чрезмерно «резвого» командира? Совпадение или случайность - выводы делайте сами!

Секция «Дельта» группы Информационное сопротивление

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»