Преступность на Донбассе: особенности «счастливой» жизни в «ДНР»

Денеэровские каналы и российские СМИ наперебой кричат о становлении и развитии недореспублик под названием «ЛДНР». О том, как там хорошо, рассмотрим на одном специфическом аспекте, который существенно влияет на жизнь местного населения – криминогенная обстановка, пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

И будем опираться только на официальные данные пресс-службы так называемого «МВД ДНР». А для сведения просто напоминаем всем, что в «ЛДНР» с 23-00 до 05-00 введен комендантский час, когда никто, кроме военных, не может передвигаться по городу.

«В 2020 году полицейскими ДНР по подозрению в совершении преступлений задержано 1193 лица, в том числе 889 – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», – сказано в сообщении «МВД ДНР».

А сколько же всего преступлений совершено в «процветающей и справедливой республике»? «В МВД сообщили, что следователи раскрыли 6,5 тысяч преступлений. На сегодняшний день в производстве находится 9 тысяч уголовных дел, еще по 4,5 тысячи возобновлено производство».

То есть, всего за 2020 год совершено почти 20 тыс преступлений, из которых почти 900 – тяжких и особо тяжких.

Отчитываясь о результатах работы «МВД ДНР» сообщает, что «с момента образования следственных подразделений МВД в феврале 2015 года, в прокуратуру с обвинительным заключением было направлено более 43,5 тысячи дел о преступлениях, к уголовной ответственности привлечено свыше 33 тысяч лиц».

Ни хрена себе «процветающая республика», в которой «все для людей». Да с учетом количества проживающего в «ДНР» населения, цифры впечатляют. Это какой-то Техас 30-х годов ХХ века. У вас же страшно на улицу выйти.

Читаем другой отчет «МВД». «Сотрудники ГАИ ДНР 6-7 февраля 2021 года (в субботу и воскресенье) выявили 506 нарушений ПДД, в том числе 34 факта управления транспортом в состоянии опьянения», — сообщает пресс-служба мвд.

«В предыдущие выходные, 30-31 января, сотрудники ГАИ выявили 441 нарушение ПДД, в том числе 21 факт управления транспортом в состоянии опьянения».

О том, что в Донецке и в других городах «ДНР» полно оружия и боеприпасов, свидетельствует текущая статистика. Возьмем только несколько последних дней:

8.02. «Сотрудники «МВД ДНР» на автостанции в Торезе «в кармане куртки 21-летнего местного жителя обнаружили и изъяли гранату Ф-1 с запалом к ней».

05.02. «У жителя Харцызска полиция ДНР изъяла 2 гранаты с запалами и более 1000 патронов калибра 5,45 мм. За эти сутки в ДНР зарегистрированы шесть сообщений о преступлениях, в том числе по одному грабежу и угону, а также два случая изъятия оружия и боеприпасов».

02.02. «Сотрудники МВД ДНР задержали в Горняцком районе Макеевки ранее 7 раз судимого местного жителя, подозреваемого в совершении 10 краж чужого имущества на территории нескольких районов города.» Вот для кого там раздолье. Нормальным людям там нечего делать.

02.02. «Сотрудники полиции изъяли у жителя Горловки четыре гранаты и запалы к ним. Всего за эти сутки на территории ДНР зарегистрировано четыре случая изъятия оружия и боеприпасов».

29.01. «Сотрудники Никитовского райотдела полиции Горловки изьяли у ранее не судимого 56-летнего местного жителя, гранату РГД-5, гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ, противотанковые гранаты с запалом, дымовую шашку и порох. В этот же день у 28-летнего ранее судимого жителя Петровского района Донецка полицией было изъято более 80 патронов различного калибра».

28.01. «Полицейские Докучаевска изъяли у местного жителя одну мину, пять гранат, шесть запалов, два снаряда калибра 30 мм, восемь взрывателей, более 2 кг взрывчатого вещества «пластид» и более 1300 патронов различного калибра». Помимо этого, сотрудники МВД изъяли у жителя Горловки восемь гранат и три запала. Всего же за эти сутки в ДНР зарегистрировано семь случаев изъятия оружия и боеприпасов».

Как рассказывают местные жители, практически все, у кого обнаруживают оружие и боеприпасы, это бывшие так называемые местные «ополченцы». Каждый из них, возвращаясь домой, прихватил оружие и боеприпасы.

Практически никого из них не осуждают. Берут с них деньги и отпускают или снова отправляют на передовую. Как же их судить, они же защитнички.

А как простым людям жить в этой криминогенной и взрывоопасной среде? Вообще, ОРДЛО превратились в рай для преступников. Поэтому вся эта гопота и кричит, что не хотят в Украину. Да они нам и не нужны. Но они еще не знают главного – по негласному указанию Кремля, всю эту гопоту, даже с российскими паспортами, в РФ пускать не будут!

Источник: sprotyv.info

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