Прямуючи до РФ, українець обладнав в автомобілі «амфетамінову вентиляцію» салону (ВІДЕО)

Вчора вночі військовослужбовці Харківського прикордонного загону в пункті пропуску «Гоптівка» спільно зі співробітниками митниці виявили речовину, схожу на амфетамін.

Під час огляду автомобіля «HONDA», на якому громадянин України, 1974 року народження, прямував до РФ, спрацювала службова собака прикордонників, натренована на пошук наркотичних речовин.

Провівши поглиблений огляд транспортного засобу, правоохоронці виявили кристалічну речовину, ймовірно, наркотичну. Її було приховано у повітряному фільтрі салону автомобіля.

За даним фактом до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Наразі речовину вилучено. Триває експертиза.

Источник: dpsu.gov.ua

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