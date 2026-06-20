“Пряник” ― отказ. Расстреливать собрался” — російські ватажки погрожують стратою власним солдатам на Куп’янському напрямку

Характерна для російської окупаційної армії ситуація з фронту ― московитські ватажки зі складу 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, що діє на Куп’янському напрямку, погрожують стратити власних солдатів

Історію про загарбника з позивним “прянік”, який відмовився йти на смерть від вогню Сил оборони України, зафіксували воєнні розвідники в черговому перехопленні.

“Ну что, “пряник” ― отказ. С четырёх часов с ними тут воюем, блин, с этим“пряником” и с “китом”. Идти дальше — “не пойду, бл..ть, я весь больной…”, — скаржиться ватажок окупантів.

Погрози надавати жорстких батогів за відмову на “пряніка” не подіяли — разом з “китом” вони просто дезертирували, і тепер втікачів шукають, щоб “обнулити”.

“По-плохому растворились у меня в лесополке, бл..дь… Ну, им деваться некуда, всё равно найду, бл..дь. Я уже тут расстреливать собрался, бл..дь”, — рознервувався московит.

ГУР МО України нагадує: кожен російський військовослужбовець, який не бажає брати участь у воєнних злочинах, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно негайно написати в бот проєкту “Хочу жить” у Telegram.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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