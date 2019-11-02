Криминал
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02.11.2019 20:46
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Придется сидеть в СИЗО: Дубневич прокомментировал решение суда

Придется сидеть в СИЗО: Дубневич прокомментировал решение суда

Нардеп Ярослав Дубневич прокомментировал решение Высшего антикорсуда относительно меры пресечения в виде залога в размере 100 миллинов гривен.

"Удивило решение суда, потому что решение судьи даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", - заявил нардеп.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он и отметил, что будет подавать апелляцию на решение ВАСУ.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD

— hromadske (@HromadskeUA) 2 ноября 2019 г.

Отметим, 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции, меру пресечения в виде залога в размере 100 миллионов.

31 октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала разрешение на арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.

Агентство Телевидения Новости

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