«Прийшли дві баби бухі. Все, їх записали» - окупант розповідає про нове «поповнення» у військах. Перехоплення ГУР

Двоє рашистів обговорюють ситуацію в підрозділі. Один скаржиться, що замість обіцяних трьохсот тисяч рублів, реально платять сто п’ятдесят. Також розповідає про нове «поповнення»: «Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їх кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарами. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147».

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»