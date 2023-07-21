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«Прикинь, «200-е», «200-е» сделать, видишь, тут не могут» - перехоплення ГУР
Військовослужбовець рф розповідає про втрати та визнає ЗСУ набагато ефективнішою армією за рф
▪️ «*бать, тут внатуре нас разъ*буют вообще как-то»;
▪️ окупант розповідає про велику кількість втрат;
▪️ «это не вторая армия мира, бл*дь, по ходу, х*й знает, после укропов мы уже третья»;
▪️ «у них всё есть, и не жалеют них*я, а нашим г*ндоны, них*я, короче, нету».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua