Прикордонника-хабарника затримали на Одещині (ВІДЕО)

Сьогодні в селі Випасне, що на Одещині, затримано прикордонника, який за гроші планував допомагати контрабандистам переправляти сигарети

Як було встановлено, інспектор прикордонної служби «Старокозаче» Білгород-Дністровського прикордонного загону вимагав від цивільної особи неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за не притягнення до встановленої законом відповідальності та сприяння у незаконному переміщенні через державний кордон 50 ящиків сигарет.

Прикордонника затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми хабаря.

Протиправну діяльність військовослужбовця припинено за ініціативою співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону Державної прикордонної служби України спільно зі співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Одеській області, слідчих ТУ ДБР у м. Миколаїв, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України, в результаті реалізації матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Зараз тривають першочергові слідчі дії, за результатами яких затриманому військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення.

Крім того, заплановано звернення до суду з клопотаннями про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, днями суд в Одеській області виніс два обвинувальні вироки щодо прикордонників- хабарників. Обидвом присудили штрафи та позбавили їх права обіймати певні посади на 1 та 3 роки. Слідчі дії щодо обидвох проводилися за участю офіцерів внутрішньої безпеки.

Источник: dpsu.gov.ua

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