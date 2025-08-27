Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон

Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з співробітниками ДВБ НПУ, СУ ГУ НП у Львівській області, Львівським РВ Управління СБ України у Львівській області та під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрили організатора каналу незаконного переправлення осіб за кордон.

Зловмисником виявився 36-річний житель Житомирщини. Він пропонував охочим «повний пакет послуг» для незаконного виїзду з України: від транспортування до кордону - до детальних інструкцій щодо подальшого маршруту. Вартість таких «послуг» сягала від 15 до 20 тисяч доларів США з однієї особи.

Клієнтів чоловік шукав через широку мережу особистих знайомств. Правоохоронці затримали ділка на гарячому - у момент отримання 15 тисяч доларів США у Львові.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України - «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Джерело: dpsu.gov.ua

