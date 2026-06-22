Прикордонники Мукачівського загону виявили місце накопичення сигарет та запобігли спробі контрабанди

Цієї ночі прикордонники Мукачівського загону припинили спробу тютюнової контрабанди.

Під час реалізації інформації, наданої співробітниками головного оперативно-розшукового відділу, прикордонний наряд від відділу прикордонної служби «Ділове» виявив неподалік кордону сховок з шістьма пакунками сигарет.

Контрабандисти планували переправити до сусідньої Румунії 4 000 пачок тютюнових виробів, орієнтовна вартість яких може становити 435 тис. грн.

За фактом виявлення кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», прикордонники направили повідомлення на адресу Рахівського РВП ГУНП.

Джерело: dpsu.gov.ua

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