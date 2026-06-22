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Прикордонники Мукачівського загону виявили місце накопичення сигарет та запобігли спробі контрабанди

Прикордонники Мукачівського загону виявили місце накопичення сигарет та запобігли спробі контрабанди

Цієї ночі прикордонники Мукачівського загону припинили спробу тютюнової контрабанди.

Під час реалізації інформації, наданої співробітниками головного оперативно-розшукового відділу, прикордонний наряд від відділу прикордонної служби «Ділове» виявив неподалік кордону сховок з шістьма пакунками сигарет.

Контрабандисти планували переправити до сусідньої Румунії 4 000 пачок тютюнових виробів, орієнтовна вартість яких може становити 435 тис. грн.

За фактом виявлення кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», прикордонники направили повідомлення на адресу Рахівського РВП ГУНП.

Джерело: dpsu.gov.ua

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