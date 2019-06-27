Прикордонники перекрили шляхи трьом контрабандним групам

На Закарпатті та Буковині контрабандисти не полишають спроб переміщення контрабанди по той бік кордону.

У відповідь прикордонники активно їм протидіють та перекривають можливі шляхи їх прямування.

Прикордонники відділу «Дякове» Мукачівського загону прикордонний наряд помітив 2-х осіб з пакунками. Вони з пакунками прямували в бік кордону. При спробі затримання здійснено попереджувальний постріл вгору. Особи вдалися до втечі в тил ділянки, залишивши ящики з 3000 пачок сигарет.

Прикордонники Чернівецького загону відділів «Красноїльськ» та «Селятин» перекрили шляхи підступів до кордону двом групам контрабандистів.

Одна з груп планувала перемістити також 3 тисячі пачок сигарет, а іншу, яка покинула три пакунки з куривом, довелося переслідувати та наздоганяти з пострілами. Їх пошуки наразі продовжуються. Сигарети буде передано до ДФС.

Источник: dpsu.gov.ua

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