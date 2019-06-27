Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 68

Прикордонники перекрили шляхи трьом контрабандним групам

Прикордонники перекрили шляхи трьом контрабандним групам

На Закарпатті та Буковині контрабандисти не полишають спроб переміщення контрабанди по той бік кордону.

У відповідь прикордонники активно їм протидіють та перекривають можливі шляхи їх прямування.

Прикордонники відділу «Дякове» Мукачівського загону прикордонний наряд помітив 2-х осіб з пакунками. Вони з пакунками прямували в бік кордону. При спробі затримання здійснено попереджувальний постріл вгору. Особи вдалися до втечі в тил ділянки, залишивши ящики з 3000 пачок сигарет.

Прикордонники Чернівецького загону відділів «Красноїльськ» та «Селятин» перекрили шляхи підступів до кордону двом групам контрабандистів.

Одна з груп планувала перемістити також 3 тисячі пачок сигарет, а іншу, яка покинула три пакунки з куривом, довелося переслідувати та наздоганяти з пострілами. Їх пошуки наразі продовжуються. Сигарети буде передано до ДФС.

Прикордонники перекрили шляхи трьом контрабандним групам

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ГПСУ не пустила в Украину депутата госдумы РФ
Сегодня 07:16    105
Українець залишив на Закарпатській митниці авто, вартістю 17,6 тис. євро
26.06.2019 10:30    276
Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі
25.06.2019 10:50    113
Поставка продуктов на более 500 млн гривен в ОРДЛО: СБУ разоблачила противоправную схему
25.06.2019 09:26    132
Виїзд за кордон: кому можуть відмовити
24.06.2019 09:14    349
На базі Сумської митниці ДФС відкрито кінологічний центр у північно-східному регіоні України
24.06.2019 07:02    86
Викрито потужний канал контрабанди цигарок до Євросоюзу – спільна операція ДБР та СБУ
23.06.2019 07:30    134
Волинські митники серед вантажу із гуманітарною допомогою виявили прихований товар на 700 тис. гривень
20.06.2019 07:19    126
В Харьковской области ищут пограничников
19.06.2019 08:14    761
У пунктах пропуску прикордонники виявили мандрівників із липовим та чужими паспортами
17.06.2019 10:16    137
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 