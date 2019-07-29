Прикордонники спільно з поліцейськими виявили поблизу міста Ізмаїл одну з найбільших за останні роки плантацію конопель (ВІДЕО)

Реалізовуючи оперативну інформацію, відповідно до ухвали суду, спільна міжвідомча група провела обшуки нежитлових приміщень, що знаходяться на околиці одного з сіл Ізмаїльського району.

Заходи проводились у складі співробітників оперативних підрозділів Південного регіонального управління, Ізмаїльського відділу Нацполіції, відділу протидії наркозлочинності ГУНП в Одеській області за силової підтримки мобільної прикордонної застави Ізмаїльського загону та спецпідрозділу «КОРД», під процесуальним керівництвом Ізмаїльської міжрайонної прокуратури.

В результаті слідчих дій правоохоронці виявили 3 теплиці у яких вирощувались, з ознаками культивування, коноплі.

Підприємливі «аграрії» облаштували в теплицях систему крапельного поливу, а також здійснювали підживлення нарковмісних речовин за допомогою мінеральних добрив. Також група виявила місце для сушки наркозілля, подрібнені коноплі, більше 650 саджанців конопель та більше 4 тонн нарковмісних рослин, готових для транспортування, та вантажівку ГАЗ-53, яка могла використовуватись для перевезення «зілля».

В ході оперативних заходів було затримано 8 чоловік причетних до незаконного вирощування наркотичних засобів. Заходи тривають.

Источник: dpsu.gov.ua

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