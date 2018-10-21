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Прикордонники в «Борисполі» затримали громадянина Туреччини, якого розшукували правоохоронці Румунії

Прикордонники в «Борисполі» затримали громадянина Туреччини, якого розшукували правоохоронці Румунії

В пункті пропуску «Бориспіль» під час оформлення пасажирів, які прибули з Туреччини, на одного з подорожуючих відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

В ході перевірки встановлено, що громадянина Туреччини розшукують правоохоронні органи Румунії за порушення законодавства, зокрема за причетність до перевезення нелегальних мігрантів.

Прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» проведено затримання іноземця, складено відповідні процесуальні документи та передано представникам Національної поліції України для подальших правових дій.

Всього з початку року співробітниками Держприкордонслужби України реалізовано 1235 спрацювань стосовно осіб, які були у міжнародному розшуку за базою даних Інтерполу.

Источник: dpsu.gov.ua

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