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Прикордонники викрили «мототур» до кордону за 9 тисяч доларів США

Прикордонники викрили «мототур» до кордону за 9 тисяч доларів США

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції припинили діяльність чергової схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

На охочих уникнути встановлених обмежень на виїзд з країни вирішив заробити 50-річний мешканець Одеси, залучивши до протиправної діяльності неповнолітнього пособника та громадянина України, який наразі перебуває за кордоном.

За 9 тисяч доларів США організатор пропонував клієнтам повний супровід до кордону: трансфер до прикордонного району, детально розроблений маршрут в обхід контрольних постів та мотоцикл, на якому «мандрівник» мав подолати останні кілометри до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Спочатку одесит отримував від «клієнта» завдаток у розмірі 2 тисяч доларів США, після чого особисто доправляв його до прикордоння. Надалі чоловік мав на двоколісному транспортному засобі дістатися державного кордону, керуючись заздалегідь підготовленим маршрутом та наданими інструкціями.

Втім довести оборудку одеситу до кінця не вдалося. Після повернення до Одеси та отримання другої частини обумовленої суми у розмірі 7 тисяч доларів США його затримали правоохоронці.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі тривають заходи зі встановлення всіх учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності.

Заходи здійснювались під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури міста Одеси.

Джерело: dpsu.gov.ua

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