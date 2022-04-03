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Прилетевшая в Белгород «украинская ракета» была запущена из России

Прилетевшая в Белгород «украинская ракета» была запущена из России

Исследователи российского оппозиционного проекта Conflict Intelligence Team выяснили, откуда была запущена ракета, которая упала под Белгородом. По их данным, ракета прилетела со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CIT.

Журналисты проанализировали видео в соцсетях и государственных СМИ, на котором виден прилет ракеты. Выяснилось, что видеорегистратор машины зафиксировал падение снаряда с юго-восточного направления. Это говорит о том, что ракета была выпущена с востока или северо-востока, а значит — с территории России.

Размер воронки свидетельствует, что боеприпас был крылатой или баллистической ракетой. Более того, исследователи подчеркнули, что Украина не использует крылатые ракеты.

Также журналисты отметили, что данное событие практически не освящалось в государственных СМИ России. В свою очередь это может свидетельствовать о том, что данный инцидент был ошибкой наведения или сбоем.

«Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту», — говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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