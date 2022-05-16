Примусова мобілізація в окупованому Криму: Денісова повідомила нові факти

Російська федерація проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил окупанти планують призвати навіть жінок. Про це йдеться у повідомленні уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової у Telegram.

За її словами, такі заходи розпочалися в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

«Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки. У свою чергу в ОРЛО в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести «звірку даних» жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник», — написала Людмила Денісова.

Також уповноважена з прав людини Верховної Ради нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави служити в її збройних чи допоміжних сила.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати цей факт порушення рф прав людини в Україні», — написала Людмила Денісова.

Источник: sprotyv.info

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