Російські маріонетки на окупованому Донбасі продовжують роздмухувати воєнну істерію. Ватажки в ОРДО розпочали примусову мобілізацію. Мешканці грецького села Стила на окупованій території звертаються до Посла Греції в Україні з проханням по допомогу та розголос. Про це повідомив український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами мешканців, чоловіків силоміць забирають на війну з Україною.

«Сьогодні люди у військовій формі зайшли в грецьке село та силою вивезли в невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Інший чоловік, імені якого я не буду називати, вже другий день переховується від примусової мобілізації окупантів», — повідомляють мешканці ОРДО.

Источник: sprotyv.info

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