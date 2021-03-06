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Принудительный призыв в Крыму: военкому Алушты объявлено о подозрении

Принудительный призыв в Крыму: военкому Алушты объявлено о подозрении

«Военному комиссару Симферопольского района и города Алушты» сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщили в прокуратуры АР Крым и Севастополя.

«С начала оккупации Крымского полуострова, государство-оккупант и его оккупационная администрация провела 12 незаконных призывных кампаний, в ходе которых около 28 000 крымчан незаконно призваны в ее вооруженные силы», — говорится в сообщении.

На должность «военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым» россиянин был назначен в 2018 году. С тех пор непосредственно организовал пять принудительных призывных компаний крымчан.

В прокуратуре отмечают, что такие действия являются нарушением запрета государства-оккупанта принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотрено статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Военному комиссару объявлено о подозрение по ч. 1 ст. 438 УК Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: sprotyv.info

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