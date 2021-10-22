Пришел отдать долг соседу и зарезал: житель Харьковской области задержан за убийство

Полиция задержала жителя Харьковщины за убийство мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 октября около в 18:00 в полицию обратилась 60-летняя женщина. Она заявила о том, что ее соседа ранили ножом в живот.

При выезде на место происшествия полицейские установили, что в тот день к потерпевшему пришел 45-летний знакомый, чтобы отдать долг. Во время общения между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил хозяина домовладения ножом и скрылся. Пострадавший с проникающим ранением брюшной полости был доставлен в реанимационное отделение Красноградской центральной районной больницы, где вскоре умер.

Вещественные доказательства изъяты.

В течение часа полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному сообщено в совершении преступления. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости