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Присоединение ОРДО к россии: главарю «ДНР» не понравилась кремлевская идея

Присоединение ОРДО к россии: главарю «ДНР» не понравилась кремлевская идея

Главарь «ДНР» Денис Пушилин на фоне провалов «народной милиции» на фронте и отсутствия дополнительной военной поддержки Кремля заявил, что квазиреспублика не хочет «присоединятся» к рф в статусе «области». Об этом он заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, пишет «Guildhall».

Отвечая на вопрос, войдет ли «ДНР» в состав россии или останется «народной республикой», Пушилин в свою очередь спросил: «А как одно другому противоречит?».

На уточняющий вопрос, войдет ли «ДНР» в состав россии, как Татарстан, Пушилин ответил утвердительно.

Вариант с «областью» главарю «ДНР» не понравился.

«Донецкая область плохо даже звучит», — заявил он.

Ранее Пушилин заявил о необходимости «задействовать дополнительные силы» из-за обстрелов Донецка. При этом обращение Пушилина последовала буквально сразу после сообщения РИА «Новости» о якобы удара по донецкой больницы.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что обстрелы российскими войсками Донецка и других городов востока Украины обусловлены несколькими причинами.

В частности, такая провокация поможет привлечь коллаборантам дополнительное оружие и военную помощь россии. Мотивация большинства солдат из временно захваченных территорий Донецкой и Луганской областей на сегодня практически нулевая, они не понимают, чьи интересы отвоевывают, поэтому обстрел востока станет для них дополнительной мотивацией и обеспечит понимание того, что они «правильно поступают, воюя с Украиной».

В ЦПД напомнили, что именно с провокационных обстрелов пограничного пункта в Курской области началась полномасштабная война россии против Украины в феврале.

Недавно стало известно, что власть рф уже не тянет обеспечение Донбасса, поэтому другого решения, как заставить обычных россиян скинуться на армию «ЛДНР», не нашла.

Источник: sprotyv.info

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