Присвоила деньги родителей школьников: в Харькове осудили экс-учительницу

Учительница присвоила деньги, которые собирала на путешествие для детей.

Как говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова, женщина не организовала обещанную поездку.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Обвиняемая работала учителем английского языка коммунального учреждения “Харьковский научный лицей интернат “Одаренность”. Кроме того женщина была руководителем одного из восьмых классов. Во время родительских собраний она анонсировала поездку детей во время зимних каникул в феврале 2020 года во Львов и в Карпаты.

Учительница собирала с родителей по 4 тыс. грн за ребенка. Так, в октябре-ноябре женщина получила 12 тыс. грн от родителей школьников. Однако поездку женщина не организовала, а средства потратила на собственные нужды.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде 240 часов общественных работ. Также она должна вернуть пострадавшим утраченные деньги.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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