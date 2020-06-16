Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 115

Privat24 тепер може оплатити штраф за вас

Privat24 тепер може оплатити штраф за вас

За допомогою додатка  Privat24 ви можете відстежити і оплатити свої штрафи буквально в лічені хвилини. Це буде найзручніше робити в разі штрафів через порушення ПДР, а також з тими, які виписані автоматичною системою фіксації порушень, що почала функціонувати на початку поточного місяця.

Даною послугою можуть скористатися всі клієнти ПриватБанку, які використовують Privat24 або на мобільних платформах, або на робочому столі. Для цього треба зайти в “Платежі / Штрафи за порушення правил дорожнього руху”, після чого якщо штрафи є, вибрати і сплатити. У разі, якщо ви використовуєте мобільний додаток для iOS, потрібно в “Платежі” ввести в пошуковий рядок “Штрафи за порушення ПДР”. Після цього Privat24 збере всі дані і відобразить вам перелік ваших штрафів, которуе можна буде відразу сплатити, використовуючи будь-яку банківську картку ПриватБанку.

Источник: tehnofan.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: банки

Читайте ещё:

Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка. Подробности скандального преступления
04.06.2020 05:11    1627
Правила оплаты картой и смартфоном изменились, важное заявление ПриватБанка: что нужно знать
12.05.2020 11:40    825
Банки снова открывают закрытые на карантин отделения
08.05.2020 18:19    248
НБУ обновил список системно важных банков
05.03.2020 17:15    279
Дешеві кредити: Нацбанк може знизити облікову ставку до 7% вже в середині року
24.02.2020 09:20    239
Уплата налогов по-новому: украинцы массово перечисляют деньги на недействующие счета
10.01.2020 17:25    548
Ощадбанк запустил продажу кольца с NFC модулем
02.10.2019 08:48    543
ПриватБанк и Visa запускают технологию биометрической оплаты покупок
13.09.2019 07:37    470
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
28.08.2019 09:57    480
ПриватБанк объявил награду в 50 тысяч гривен за помощь в поимке грабителей
22.02.2019 14:00    691
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 