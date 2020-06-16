Privat24 тепер може оплатити штраф за вас

За допомогою додатка Privat24 ви можете відстежити і оплатити свої штрафи буквально в лічені хвилини. Це буде найзручніше робити в разі штрафів через порушення ПДР, а також з тими, які виписані автоматичною системою фіксації порушень, що почала функціонувати на початку поточного місяця.

Даною послугою можуть скористатися всі клієнти ПриватБанку, які використовують Privat24 або на мобільних платформах, або на робочому столі. Для цього треба зайти в “Платежі / Штрафи за порушення правил дорожнього руху”, після чого якщо штрафи є, вибрати і сплатити. У разі, якщо ви використовуєте мобільний додаток для iOS, потрібно в “Платежі” ввести в пошуковий рядок “Штрафи за порушення ПДР”. Після цього Privat24 збере всі дані і відобразить вам перелік ваших штрафів, которуе можна буде відразу сплатити, використовуючи будь-яку банківську картку ПриватБанку.

Источник: tehnofan.com.ua/

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