Привет из прошлого (Часть 1)

Босфор

Затянувшийся северокорейский кризис, скорее всего таки войдет в жесткую фазу. Дело не в позиции Пхеньяна или Вашингтона, дело в позиции Москвы. РФ, в международных отношениях, переходит к экспорту терроризма и созданию новых точек напряжения, связанных с передачей технологий оружия массового поражения. Поскольку ситуация складывается так, что «миротворчество» Москвы, на ею же созданных проблемах, останется невостребованным, а больше РФ торговать нечем, то отступать там просто некуда. Раз так, то эскалация будет продолжаться до момента принятия решения о физической ликвидации угрозы. Путин до сих пор верит, что Запад не решится на такой сценарий и, в конце концов, сможет продать снижение напряженности, пусть и не за ту цену, которая его устраивает.

Ошибочно считается, что этой ценой является Крым. Даже в самой Москве, почти все выстраивают рассуждения именно в этом ключе. Якобы, Путин хочет оставить себе Крым, а за это готов слить Донбасс, КНДР и Сирию. На самом деле, Путину приписываются вещи, на которые ему наплевать полностью и бесповоротно. Крым без Украины – вонючая пустыня, которой она и была до присоединения к УССР. Там просто нет, и не будет ни промышленности, ни сельского хозяйства, а раз так – не будет элементарного, даже черного и вонючего туризма. Это – классический пример бюджетной «черной дыры».

То же самое можно было сказать и об использовании Крыма как военно-морской базы. Учитывая то, что Черное море – закрытый водоем, с узким выходом в Средиземное море через Босфор, то ценность такой базы – стремится к нулю. При конфликте даже средней интенсивности с НАТО, все российское железо будет уничтожено в течение часа. Это касается как плавучих посудин, так и авиации. Никаких операций ЧФ РФ просто неспособен выполнять. То, что он сейчас демонстрирует в Сирии – согласовано с НАТО. Каждое движение каждый рейс российской посудины возможен только при этом условии. Горлышко пролива закрывается даже силами турецкого флота, не говоря уже о кораблях Шестого флота США. Так что рассказы о «непотопляемом авианосце», нечто из разряда сказок про «Красную Шапочку», «Винни-Пуха» или «Карлсона».

На самом деле, речь шла раньше, еще с войны в Грузии, а тем более – сейчас, о гарантиях безопасности для Путина и его несметных богатствах. Именно этот приз он хочет получить для себя и своей когорты. Он хотел бы провести остаток жизни рядом с другом Сильвио Берлускони, в нормальной, вменяемой юрисдикции, не боясь ни бандитов, ни следователей из различных стран, в том числе и США. Дело в том, что рассовать по карманам несколько сотен миллиардов долларов – никому не удастся. Сама такая сумма давит на окружающее пространство так, что не может оставаться незамеченной. Рано или поздно, кто-то начнет задавать вопросы о происхождении денег, а получив ответ поймет, что криминальные миллиарды, можно достаточно легко отжать или обозначить начало процесса, заставив толстосума делиться. Тут не поможет ни частная армия, ни взятки. Уж больно много плохих денег, на которые будут виды у всех, от финразведок многих стран, до международного криминалитета. Сейчас Путин не теряет контроль над ситуацией потому, что у него есть ядерная кнопка и страна, полная быдла, готовая голосовать за него еще лет 100. Но как только эта власть будет утеряна, то Путин точно знает что к нему обязательно явятся граждане в кожанках и скажут сакраментальное: «Мы к вам, профессор, и вот по какому делу».

Предлагаем читателям положить эту мотивацию в основу действий Путина, и понаблюдать, какая будет вырисовываться картина. Он мгновенно перестает быть непредсказуемым. Практически все его действия – четко укладываются в эту гипотезу. Именно поэтому он создает неприятности тем, от кого и зависят его гарантии. Жить в стране, из которой он создал гадюшник – противно. Народец – подлый, страна – вонючая дыра. Не он первый сталкивался с такой проблемой, но только у него оказалось на кармане столько бабла, с которым можно красиво отчалить на Запад и соря деньгами показывать, что граф Монтекристо – жалкий поц, в сравнении с ним.

Однако, одно дело напасть на Украину или влезть в Сирию, а совсем другое – раскручивать ядерную программу в Иране и КНДР. Для этого надо быть уверенным, что никто не вынет шашку и не рубанет по ядерным центрам этих стран. Но Путин уверен, а уверенность эта взялась не на ровном месте. Подобная ситуация уже была, и кому как не Москве знать о том, как все было.

(окончание следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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