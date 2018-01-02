Привет из прошлого (Часть 2)

Ситуация проигрывается очень близко к той, что случилась в 1969 году на совково-китайской границе. В то время, Пекин проводил «культурную революцию», а проще – вырезал собственное население. Тут нет ничего удивительного, ибо это – любимое занятие коммунистов. Поскольку населения этого там больше, чем где-либо, то и результаты операции вырезания были соответствующими. Когда-то вся эта красота будет опубликована в полном объеме и мир еще содрогнется от того, что делалось под красным флагом.

Как водится, такие мероприятия сопровождаются голодухой и прочими прелестями, но обозленному населению надо показывать врага вне собственных границ, а уже собственных граждан, казнить как пособников внешнего врага. В то время, у Китая врагом был совок. С начала 60-х годов, отношения совка и КНР постепенно и неуклонно ухудшались, ибо в Пекине считали, что ХХ съезд компартии совка, отступил от генеральной линии коммунизма и напрасно навалил на товарища Сталина кучи обвинений. В общем, с позиции китайских коммунистов, совковые коммунисты встали на путь ревизионизма. В связи с этим, и совок, и Китай, постепенно подтягивали к границе свои войска.

Если в 1965 году совок имел в Забайкалье 13 дивизий, то к 1969 году – 21 дивизию. То есть, динамика была довольно бодрая. Это при том, что основная ударная группировка стояла у западных границ и в странах соцлагеря, особенно – в ГДР. Там же находилась и большая часть бронетанковых сила, а потому, на Дальнем Востоке были размещены мотострелковые дивизии. Понятно, что без танковых дивизий, а тем более – армий, это была не ударная, а скорее – оборонительная группировка.

Китай наращивал психоз у своего населения и показывал готовность ни сегодня – завтра начать вторжение на территорию совка. Для этого, к 1969 году, он собрал группировку, состоящую из: 2 дивизии погранвойск, 24 пехотных, 2 танковых и 6 артиллерийских дивизий. Понятно, что в случае необходимости, Китай мог легко подтянуть резервы из внутренних районов страны, в отличие от совка, которому пришлось бы снимать войска из Восточной Европы, провоцируя там восстания, и тащить их почти 10 тыс. километров на восток.

2 марта 1969 года советские войска, патрулирующие Даманский остров (Женьбао) на реке Уссури, подверглись нападению со стороны китайских войск. В результате приграничного конфликта, погибло около 50 военнослужащих совковой армии.15 марта совковые войска отработали ответную операцию и согласно сведениям ЦРУ, китайцы потеряли сотни человек убитыми.

На этом конфликт не закончился, а только набирал обороты. Китайцы подтягивали новые войска, а совок просто не мог ответить симметрично, а потому встал вопрос о применении ядерного оружия. В общем, конфликт все больше приближался к своей открытой фазе. Но возникает вопрос о том, почему именно 1969 год и почему такая не пропорциональная реакция совка.

Тут надо заметить, что первое свое ядерное испытание, КНР провела в 1964 году, но именно в 1969 году – Китай перешел на планомерные подземные испытания, и в совке знали эту динамику. Если рассматривать ситуацию под этим углом зрения, то она почти точно накладывается на то, что сейчас происходит вокруг ядерной программы КНДР. Характерно, что совок планировал нанесение ядерных ударов не только и не столько по скоплениям китайских войск у своей границы, сколько по исследовательским и другим центрам китайской ядерной программы, расположенным в Манчжурии, то есть – несколько южнее места событий. Кроме того, планировался удар и по Пекину. Тогда предполагалось использование как минимум одной ракеты SS-8, оснащенной термоядерной боеголовкой, мощностью 2,6 мегатонны. По предварительным расчетам, подрыв одного такого боеприпаса, должен был уничтожить половину населения города.

Китайцы, в тот момент, не могли ответить зеркально, ибо еще не имели термоядерного оружия и ракет, способных забросить заряд в густонаселенные районы совка. Но нам важен другой аспект. Совок так и не решился сделать этого, но вел усиленные консультации, в том числе и с США о возможности термоядерных бомбардировок Китая. Понятно, что эти речи дошли до Пекина и конфликт стал ослабевать.

Именно этот пример и дает Путину основания полагать, что ни Штаты, ни кто-то еще, не станут применять против КНДР ядерное оружие, и можно будет балансировать на грани, пытаясь продать эту ситуацию. В общем, те события стали следствием отвлечения внимания населения КНР от репрессий и общего состояния страны и сейчас, Путин использует ситуацию, для отвлечения внимания своей публики, от сути происходящего.

Как оно там будет – посмотрим, но добавим последнюю деталь. Китайцы имеют очень долгую историю и очень хорошую память.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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