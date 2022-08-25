Привласнення бюджетних коштів під час ремонту школи: підозрюється інженер технагляду

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду за фактом службової недбалості, що заподіяла істотну шкоду державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році між відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ було укладено договір підряду щодо ремонтних робіт школи.

У подальшому між зазначеним відділом освіти та інженером укладено угоду на здійснення технічного нагляду.

Однак підозрюваний належним чином свої службові обов’язки не виконав, що призвело до привласнення бюджетних коштів в сумі майже 200 тисяч гривень.

Так, при здійсненні робіт по капітальному ремонту школи ТОВ було включено до офіційних документів роботи, які не проводились. Крім того, підприємством було завищено обсяги будівельних матеріалів, які використовувались. Проте інженер технагляду цього «не помітив».

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости