Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:18
Просмотров: 57

Привласнили майже півтора мільйона, виділених на ремонт будинків (ВІДЕО)

Привласнили майже півтора мільйона, виділених на ремонт будинків (ВІДЕО)

Від 5 до 8 років ув’язнення – за привласнення бюджетних коштів. Такий строк загрожує директору одного з комунальних підприємств Харкова.

Майже півтора мільйона гривень, які призначили для ремонту житлових будинків Харкова, – нібито на оплату консультацій. Прокуратура області повідомила про можливу причетність директора одного із комунальних підприємств до розтрати бюджетних коштів. Схема проста: на ремонт будівель виділили гроші. Їх перерахували у профільне комунальне підприємство, яке зобов’язується виконати роботи.

Дмитро Пучко, процесуальний керівник у кримінальному провадженні, прокурор

Директор комунального підприємства, маючи на меті утримання неправомірної вигоди та розтрати бюджетних коштів, вступив у злочинну змову із засновником одного із приватних товариств. Уклав зазначені договори і перерахував бюджетні кошти на його рахунки, в чому й виразилась розтрата бюджетних коштів.

Артем Листопад, кореспондент

Протягом 2017-2018 років директор комунального підприємства укладає низку договорів із підрядною фірмою. Вона нібито займається ремонтом замість комунальників і отримує за це майже 1,5 мільйона бюджетних коштів. Як виявили слідчі, пізніше гроші перевели на рахунки інших компаній – за надання консультацій.

У подальшому кошти привласнили, говорять у Харківському антикорупційному центрі. Зазначають: у розтраті фінансів прокуратура звинувачує Олександра Туренка – директора КП “Харківжилбуд”. А компанії, через які вивели кошти, мають ознаки фіктивності: статутний капітал у розмірі від 500 до 1000 гривень, податкові борги. Крім того, фірми фігурують у кримінальних провадженнях.

Дмитро Дробот, член ГО “Харківський антикорупційний центр”

Фиктивность состоит в том, что просто деньги прогоняются через эти фирмы. По документам проводится, что работы были проведены. Но по факту работы были проведены другими людьми и которые получают зарплату отдельно как работники коммунального предприятия.

Тепер чиновнику та директору підрядної компанії загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Журналістам поспілкуватися з очільником комунальної установи не вдалося.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове уберут контейнеры для подержанных вещей
Сегодня 07:46    33
У ставку під Харковом втопився чоловік
Сегодня 06:58    68
Харьков вышел в лидеры по солнечным электростанциям
Сегодня 06:39    75
В центре Харькова рухнула ветка, разбит светофор (ФОТО)
Сегодня 06:34    118
Ограничения движения транспорта по Харькову
Сегодня 06:12    111
На Харьковщине суд наложил арест на вырубленную древесину лесного хозяйства
31.07.2019 08:44    111
Будівництво метро в Харкові: як підводили підсумки першого року
31.07.2019 08:16    234
ГПУ спільно з Нацполіцією та ДБР на хабарі викрито співробітника патрульної поліції (ФОТО)
31.07.2019 08:06    127
В Харьковской области "перешерстили" фермеров
31.07.2019 07:57    191
Страшная находка: пенсионер обнаружил человеческий скелет в собственном дворе
31.07.2019 07:33    536
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 