Привласнили майже півтора мільйона, виділених на ремонт будинків (ВІДЕО)

Від 5 до 8 років ув’язнення – за привласнення бюджетних коштів. Такий строк загрожує директору одного з комунальних підприємств Харкова.

Майже півтора мільйона гривень, які призначили для ремонту житлових будинків Харкова, – нібито на оплату консультацій. Прокуратура області повідомила про можливу причетність директора одного із комунальних підприємств до розтрати бюджетних коштів. Схема проста: на ремонт будівель виділили гроші. Їх перерахували у профільне комунальне підприємство, яке зобов’язується виконати роботи.

Дмитро Пучко, процесуальний керівник у кримінальному провадженні, прокурор

Директор комунального підприємства, маючи на меті утримання неправомірної вигоди та розтрати бюджетних коштів, вступив у злочинну змову із засновником одного із приватних товариств. Уклав зазначені договори і перерахував бюджетні кошти на його рахунки, в чому й виразилась розтрата бюджетних коштів.

Артем Листопад, кореспондент

Протягом 2017-2018 років директор комунального підприємства укладає низку договорів із підрядною фірмою. Вона нібито займається ремонтом замість комунальників і отримує за це майже 1,5 мільйона бюджетних коштів. Як виявили слідчі, пізніше гроші перевели на рахунки інших компаній – за надання консультацій.

У подальшому кошти привласнили, говорять у Харківському антикорупційному центрі. Зазначають: у розтраті фінансів прокуратура звинувачує Олександра Туренка – директора КП “Харківжилбуд”. А компанії, через які вивели кошти, мають ознаки фіктивності: статутний капітал у розмірі від 500 до 1000 гривень, податкові борги. Крім того, фірми фігурують у кримінальних провадженнях.

Дмитро Дробот, член ГО “Харківський антикорупційний центр”

Фиктивность состоит в том, что просто деньги прогоняются через эти фирмы. По документам проводится, что работы были проведены. Но по факту работы были проведены другими людьми и которые получают зарплату отдельно как работники коммунального предприятия.

Тепер чиновнику та директору підрядної компанії загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Журналістам поспілкуватися з очільником комунальної установи не вдалося.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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