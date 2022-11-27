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Призначено нового «смотрящего» за в’язницями на території рф та тимчасово окупованих територіях України

Призначено нового «смотрящего» за в’язницями на території рф та тимчасово окупованих територіях України

Новим «смотрящим» за в’язницями на всій території рф та тимчасово окупованих територіях України став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько – Армен Горлівський).

Одним з головних напрямків його діяльності визначено створення нової "приватної військової компанії". Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість «новобранців». Зразком для проекту має стати сумнозвісна пвк «вагнер». «Новобранців» для пвк набиратимуть в саме місцях позбавлення волі.

«Проект» має посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських пвк.

Спонсором нової пвк виступає російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян.

Армен Саркисян (Армен Горлівський) – кримінальний авторитет з Горлівки. Близький до сім’ї президента-втікача Віктора Януковича та пов’язаний з іще одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський). Знаходиться в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Тіньовий наглядач всього бізнесу в окупованій Горлівці. Від 24 лютого займається мародерством та «віджимом» бізнесів на окупованих територіях України.

Самвел Карапетян – прокремлівський бізнесмен вірменського походження. Власник пов’язаної з «газпромом» компанії «ташир холдинг» в яку також входить компанія «Електричні мережі Вірменії». Один зі спонсорів російської агресії проти України.

Створення нової структури - спроба створити противагу фактичній монополії Пригожина у сфері ПВК на росії.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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