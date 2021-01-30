Призов до армії РФ в Криму: правозахисники опублікували дані про кількість рекрутованих

Починаючи з 2014 року в армію Російської Федерації призвали більше, ніж 28 тисяч мешканців Криму. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права на окупованому півострові.

«У 2020 році влада РФ провела в Криму дві кампанії за призовом жителів Криму в армію РФ, а всього за період окупації було здійснено 12 мобілізаційних кампаній. За заявами «військового комісаріату Криму» і Міністерства оборони РФ, в 2020 році в армію РФ мобілізовано не менше ніж 6300 призовників. 3300 осіб – у рамках весняної кампанії і не менше ніж 3000 – осінньої. Таким чином, всього за період окупації з Криму в армію Росії мобілізовано не менше ніж 28 044 осіб», – йдеться в повідомленні.

Також правозахисники уточнюють, що задокументували 81 нову кримінальну справу за ухилення від служби в армії Росії кримчанами, передану на розгляд в підконтрольні Кремлю суди. За весь період, за їхніми даними, таких справ було 163, по 153 із них вже винесли вироки і 10 – перебувають на стадії розгляду.

Источник: sprotyv.info

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